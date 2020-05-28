موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

وصف حسن مأمون مفتي الديار المصرية موضة "الفساتين الضيقة" في فترة الخمسينات بأنها أشبه بـ"الشوال"، وتضامن معه عبد اللطيف السبكي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وصرح لجريدة "الأخبار" عام 1957، بأن هذه الموضة حرام شرعًا.لكن مفتي الديار المصرية تراجع عن فكرته وأفتى بأن موضة "الشوال" كما أسمها حلال كما أنها لا تثير الغرائز، فرد "السبكي" واعتبرها مثيرة للفتن والشهوات.وخرجت فتاة تلبس هذا الفستان في مظاهرة تأييدًا لهذه الموضة، كما ارتدت فتاة أخرى الفستان الضيق في الإسكندرية، وكادت أن تصدمها سيارة، ونشرت الصحف الحادث في وقتها.وطلب "السبكي" من حسن المأمون مفتي الديار أن يتمهل قبل إصدار فتواه التي سيعتد بها الناس.لم يكن هذا النزاع هو الوحيد على هذه الموضة، فقد أشارت جريدة "الأخبار" أنها انتشرت في الخمسينيات، وأقبلت عليها الفتيات، وهو ما دعا مجلس الأمة بأن يقوم بعمل جلسات لمناقشة تداعيات هذه الموضة، وهناك من عارض وهناك من أيد موضة "الفستان الضيق".