ارتفاع مفاجئ فى مخزونات النفط الأميركية

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.وأشارت البيانات إلى أن، مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو، لتصل إلى 530 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.وقال معهد البترول إن، مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل.وارتفعت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار مليوني برميل يوميا.وزادت العقود الآجلة للنفط خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية عقب نشر تقرير معهد البترول.وأنهت عقود برنت التداولات منخفضة 5.47 بالمئة إلى 34.19 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 6.20 بالمئة، إلى 32.22 دولار.