البنتاجون: ملتزمون بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، شون روبرتسون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية.وأكد روبرتسون، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية تشمل عدة أوجه منها التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الأمن البحري والجوي بالمنطقةوأضاف أن، القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في منطقة الشرق الأوسط؛ لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بتهديدات إيران.