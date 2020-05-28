"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

مر الفنان الراحل فؤاد المهندس بانتقاد كبير على إخراجه فيلم "شنبو في المصيدة"، حيث رآه النقاد أقل من مستوى "المهندس" الفني، وكان لابد أن يتراجع عن تجربة فيلم بهذا المستوى.لكن الفنان الراحل كان له رأي آخر، استعرضه في مجلة الكواكب 1972، وقال، أن النقاد عاتبوه على إخراج هذا الفيلم، فهو أقل من مستواه الفني، لكن كان لي رأي آخر.الفنان الراحل كان يرى أن إضحاك الناس فن له قيمة كبيرة، فن عظيم، فهو في حد ذاته شيء رائع وله قيمة في حياة الناس.وأشار إلى أنه كلما ازدادت هموم الناس ومشاغلهم احتاجوا إلى من يضحكهم، لذا كانت للضحك قيمة تجسدت في فيلم "شنبو في المصيدة".وأكد أن فيلم "شنبو في المصيدة" هو الضحكة العظيمة في حياته الفنية الممتلئة بالأفلام الجادة.