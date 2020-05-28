بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

تتعدد وتتنوع خدمات التوصيل للمنازل "الديلفري"، تشمل الأطعمة والأجهزة الكهربائية، الكتب، وجميع المنتجات، كما اتسعت في الآونة الأخيرة لتشمل المنتجات التي يحتاجها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، بل واتسع نطاق توزيعها ليشمل معظم دول العالم.لكن "الديلفري" بدأ في مصر بدون قصد وذلك من خلال صيانة وبيع الأجهزة الكهربائية في منازل المواطنين.وكانت البداية هي إعلان شركة "النصر للتلفزيون" والتي تقدم هذه الخدمة، حيث نشرت الشركة إعلانًا في جريدة الأهرام 1964، لصيانة الأجهزة الكهربائية في محافظات، القاهرة والإسكندرية، طنطا، المنصورة، بورسعيد، السويس، أسوان.كما أعلنت شركة "فيلبس" عن إصلاح الأجهزة الكهربائية مثل الراديو وجهاز التلفزيون في محافظات القاهرة والإسكندرية فقط، وذلك من خلال سيارة تصل لكل العملاء لمنازلهم لتصليح الأجهزة في مقر الشركة وإعادتها مرة أخرى للعملاء.