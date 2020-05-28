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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بأمر ترامب.. تحقيق فى حادث منيابوليس «المؤسف جدًا»

الخميس 28/مايو/2020 - 05:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في قضية رجل أسود أعزل توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في مدينة منيابوليس.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، يوم الأربعاء: "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقًا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدًا والمأسوية في منيابوليس".

وأضاف: "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدًا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".

وهزت لقطات فيديو للحادث الولايات المتحدة، بعدما أظهرت فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.

وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيًا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقًا.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، جاكوب فراي، إن الضباط الأربعة الذين ألقوا القبض على الضحية أوقفوا عن العمل.

وخلال اللقطات التي صورت في مدينة منيابوليس، يمكن سماع صوت الضحية وهو يقول: "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس"، ثم أضاف: "بطني تؤلمني، رقبتي تؤلمني، كل شيء يؤلمني".

كما تظهر في الفيديو أصوات المارة الذين شاهدوا الواقعة، حيث قال أحدهم، إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، بينما أضاف آخر، أن الشرطي كان يبدو "مستمتعًا" بالشجار مع الرجل المسكين.

وأثارت الواقعة موجة احتجاجات في منيابوليس، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز "لا أستطيع التنفس".
حادث منيابوليس
حادث منيابوليس

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