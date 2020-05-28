الإسكان: طرح وحدات الاجتماعى بالقاهرة الكبرى خلال شهرين

أعلنت مي عبد المجيد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالقاهرة الكبرى خلال شهرين، مضيفة أنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري مطلع يونيو المقبل.ولفتت عبد المجيد، خلال لقائها ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 10 محافظات.ونوهت بأن 300 ألف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2015.