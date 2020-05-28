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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تخير قادة إيران: «التفاوض أو الانهيار الاقتصادى»

الخميس 28/مايو/2020 - 07:38 ص
برايان هوك
برايان هوك
وكالات
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في وقت بات البرنامج النووي الإيراني في مرمى الخيارات القاسية والعقوبات الأمريكية مجددًا، طرح المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك، على القادة الإيرانيين خيارين وحيدين، إما التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، نتيجة العقوبات.

وقال "هوك"، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، الأربعاء: "نظرًا لضغوطنا، يواجه قادة إيران خيارًا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".

وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي بالتزامن مع تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب استهدافها لطهران وإنهاء إعفاءات كانت منحتها لشركات أوروبية وصينية وروسية، لتعمل بموجبها في منشآت نووية إيرانية.

والقرار الأمريكي ينطبق على الاستثناءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث، الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث.

كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من المشرفين على البرنامج النووي في إيران، وهما، ماجد أغائي، وأمجد سازجار، لعلاقتهما بأنشطة تشكل خطرًا وساهمت ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن سازجار هو المدير الإداري لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، والمسؤول عن الإنتاج الصناعي لآلات الطرد المركزي، وقد أشرف عام 2019 على تركيب هذه الأجهزة في مصنع فوردو لتخصيب الوقود، وبالتالي ساهم في استمرار توسيع قدرات إيران النووية بشكل استفزازي.

أما "آغائي" فقد شارك بشكل أساسي في الأنشطة المتعلقة بعمليات الطرد المركزي الإيرانية، وهو مدير في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومسؤول عن البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وعرض "بومبيو" على علماء إيران النوويين، أيضًا خيارين، إما العمل لصالح أنشطة طهران المرفوضة والتعرض للعقوبات، أو وضع مهاراتهم للعمل لصالح الشعب الإيراني من خلال الأنشطة السلمية.

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