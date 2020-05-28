وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

أثار حساب وهمي باسم وزير التربية والتعليم على موقع "فيس بوك"، الجدل خلال الساعات الماضية، عقب نشره أخبارًا بشأن امتحانات الثانوية العامة.وقال الحساب المزيف إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي سوف يصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة، وتطرقت الصفحة الوهمية إلى نشر شائعات تتضمن احتمالية تأجيل امتحانات الصف الثالث الثانوي مرة ثانية.في هذا السياق وبالتواصل مع وزير التربية والتعليم، قال الدكتور طارق شوقي، إن هذه الصفحة مزورة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.وأشار وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إلى أن موعد امتحانات الثانوية في 21 يونيو، كما تم الإعلان من قبل ولَم يتطرق أحد لاحتمالية التأجيل.ونصح الدكتور طارق شوقي الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية على "فيس بوك"، والالتزام فقط بالصفحة الرسمية للوزارة، والصفحة الرسمية للوزير، والبيانات الرسمية التي تصدر عنهما.