رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الخميس 28/مايو/2020 - 02:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
أثار حساب وهمي باسم وزير التربية والتعليم على موقع "فيس بوك"، الجدل خلال الساعات الماضية، عقب نشره أخبارًا بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال الحساب المزيف إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي سوف يصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة، وتطرقت الصفحة الوهمية إلى نشر شائعات تتضمن احتمالية تأجيل امتحانات الصف الثالث الثانوي مرة ثانية.

في هذا السياق وبالتواصل مع وزير التربية والتعليم، قال الدكتور طارق شوقي، إن هذه الصفحة مزورة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

وأشار وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إلى أن موعد امتحانات الثانوية في 21 يونيو، كما تم الإعلان من قبل ولَم يتطرق أحد لاحتمالية التأجيل.

ونصح الدكتور طارق شوقي الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية على "فيس بوك"، والالتزام فقط بالصفحة الرسمية للوزارة، والصفحة الرسمية للوزير، والبيانات الرسمية التي تصدر عنهما.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

ممرضة بالفيوم بعد إصابتها: سنتغلب على الفيروس بقوة الإرادة

حريق بماسورة غاز في حلمية الزيتون.. و5 سيارات للإطفاء

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«إيجابية».. ظهور نتيجة تحليل كورونا لـ رجاء الجداوي

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

«إيه ده يا مجرمة».. سر طرد زكى رستم لصباح من الاستوديو

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

حكاية معركة بين محمد رشدي وبليغ حمدي تسببت في مولد عفاف راضي

النكسة كسرتني والسيسي منحنا الأمل.. حكايات فاتن حمامة مع رؤساء مصر

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

راضى سمير يتحدى إعاقته ويحقق طموحه

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إعلام الجامعة البريطانية تشارك في مبادرة لمكافحة الأخبار المزيفة

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

لليوم الخامس.. «ثقافة الطفل» يواصل الاحتفال بعيد الفطر

«ناشرون» تطرح النسخة العربية لكتاب «اختراق نظرية داروين»

هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين