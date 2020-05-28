فرنسا تدعو طرفى النزاع الليبى للعودة لطاولة المفاوضات

دعت الخارجية الفرنسية أطراف النزاع الليبي إلى العودة إلى طاول المفاوضات، محذرة من أن عدم عودة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات يجعل الوضع أسوأ ويمثل تهديدا لأوروبا.وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن الوضع فى ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر فى هذا البلد.