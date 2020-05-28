تشيلى تمدد إغلاق العاصمة سانتياجو وسط ارتفاع حالات كورونا

مددت تشيلي اليوم الاربعاء اجراءات الحجر الصحى فى سانتياجو الكبرى حتى الخامس من يونيو حيث استمر عدد حالات كوفيد- 19 فى الارتفاع.وأعلنت وزارة الصحة عن 4328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 82 ألفا و289 حالة. وتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس في تشيلي 841 وفاة.ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا" عن نائبة وزير الصحة بولا دازا قولها إن أكثر من نصف المصابين يبلغون أقل من 40 عاما ويشكلون 20 في المئة من المرضى بالمستشفيات.وتم تسجيل معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة، التي يقدر عدد سكانها بنحو ثمانية ملايين نسمة، حيث تم فرض إجراءات الحجر الصحي في منتصف أيار مايو. وكان من المقرر في البداية أن تستمر لمدة أسبوعين، لكن وزير الصحة جايمي ماناليتش أعلن عن تمديدها حتى الخامس من حزيران يونيو.وما زالت عمليات الإغلاق سارية أيضا في بعض المدن الأخرى.وتسببت البطالة ونقص الغذاء الناجم عن الجائحة في تنظيم احتجاجات عنيفة في العاصمة. وتعهد الرئيس سيباستيان بينيرا اليوم الأربعاء بتوفير مساعدات غذائية لـ 10 ملايين شخص، وأعلن زيادة عدد أسرة المستشفيات وطواقمها.