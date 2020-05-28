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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة شخص عقب شفائه من كورونا بأزمة قلبية مفاجئة فى الدقهلية

الخميس 28/مايو/2020 - 02:11 ص
وفاة شخص
وفاة شخص
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لفظ شخص أنفاسه الأخيرة عقب توقف مفاجىء في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك عقب شفاءه من فيروس كورونا، وتواجده في فترة العزل المقرره عقب تحول نتيجته من إيجابية لسلبيه.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام إلى مركز شرطة دكرنس باستقبال "أحمد. ف. ع. م"، مقيم قرية آشمون الرمان، جثه هامدة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى كان أحد مصابي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه كان قد تعافى عقب تحول نتيجته من إيجابيه لسلبيه إلا أنه مازال في فترة العزل المقررة له طبقًا لبروتوكول العلاج.

وتبين من التقرير المبدئى أن سبب الوفاه هو توقف مفاجىء في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وجرى تكفينه وتغسيله احترازيًا ووقائيًا، كما يتم التعامل مع متوفي فيروس كورونا كونه كان ما زال بفترة العزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وتم تجهيزه لدفنه تحت إشراف الطب الوقائي طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

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