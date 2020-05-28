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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفنان محمد فؤاد: صورت أغنية «شكوى إلى الله» وفى مرحلة المونتاج

الخميس 28/مايو/2020 - 04:19 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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قال الفنان محمد فؤاد، إن أزمة فيروس كورونا قد تكون سببًا في تغيير أسلوب حياتنا للأفضل.

وأضاف محمد فؤاد، في حواره التلفزيوني على قناة "الحياة"، أنه تابع في شهر رمضان مسلسل "الاختيار"، بالإضافة إلى برنامج "قلبي اطمأن".

وأشاد محمد فؤاد، ببرنامج "قلبي اطمأن"، قائلًا: "برنامج إماراتي تابع للهلال الأحمر الإماراتي، تواجد في الوطن العربي بأكمله، إضافةً إلى آسيا وانتشر في بلاد مسلمة وغير مسلمة".

وتابع: "البرنامج يقدم معنى جميل للإنسانية.. ويساعد الناس بجد.. مش بيسساعد مساعدة رمزية.. ويعرف يساعدهم إزاي".

واستكمل: "آخر حد اخدت منه عيدية كان أبويا وكانت فلوس جديدة".

وكشف محمد فؤاد، عن آخر أعماله، قائلا: "أغنية شكوى إلى الله تم تصويرها وهي في مرحلة المونتاج، والألبوم الجديد سيبدأ تسجيله بعد عيد الفطر".

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