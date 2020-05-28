«العربى للخلايا الجذعية»: كورونا صنع مختبريًا وليس فيروسًا طبيعيًا

قال الدكتور أديب الزغبي، أستاذ المناعة والطب التجديدي، ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية، إن فرضيات علمية جديدة تشير إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، صنع مختبريًا، وليس فيروسًا طبيعيًا.وأوضح "الزغبي"، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مراجعة أبحاث وأوراق علمية نشرت بدول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج، أوضحت مؤخرًا أن الفيروس لا يمكن أن يكون انتقل بطريقة طبيعية.وكشف "الزغبي"، أنه قبل شهرين لم تكن لدى العلماء أي فرضية بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا، ولذا كانت الفرضية السائدة وقتها أنه انتقل من الخفاش إلى الإنسان في سوق ووهان الصيني للمأكولات البحرية في ديسمبر الماضي.أما الأدلة على الفرضيات الجديدة، فتتمثل في ظهور حالات إصابة بكورونا بالقارة الأوروبية قبل شهر ديسمبر، وهو ما أثبته تشريح السلطات الإيطالية لجثث أشخاص توفوا نتيجة أمراض رئوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أي قبل الإعلان عن ظهور وتفشي الفيروس في الصين بعدة أشهر.وحسب "الرغبي"، فقد أكد تشريح تلك الجثث أن الوفيات ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.وأوضح أن انتقال كورونا لا يمكن أن يكون قد تم عن طريق الخفاش، مشيرًا إلى أن الفيروس الحالي قد سمي سارس كوف-2 (SARS_COV_2)، وذلك لوجود نسبة 96% من التشابه الجيني بينه وبين فيروس "سارس كوف-1" الذي ظهر عام 2003، علما بأن الأخير لم يسبب مرض "كوفيد-19" القاتل.واعتبر "الزغبي"، أن تلك هي النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها، بصرف النظر عن "نظريات المؤامرة" أو الحديث عن الصراعات السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك.