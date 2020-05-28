" إيه ده يا مجرمة".. سر طرد زكي رستم لصباح من الاستوديو

روت الفنانة صباح حكاية لها مع الممثل القدير زكي رستم في فيلم "هذا جناه أبي" انتاج شركة لوتس فيلم لصاحبتها آسيا داغر، وإخراج هنري بركات.قالت صباح:" كان زكي رستم يمثل دوره الدرامي بكثير من الانفعال في الفيلم، وتأثر كثيرًا لدرجة أن عيناه احمرتا وجحظتا بقوة وراحت الدموع تهطل منهما.وأكملت صباح في حوار لها مع مجلة الشبكة اللبنانية:" كنت أقف خلف زكي رستم تمامًا، بعيدًا عن عدسة الكاميرا، ولست أدري لماذا انتابتني حالة من الضحك، ضحكت بقوة كأنني لم أضحك من قبل، ووصل الأمر إلى أني رحت أقهقه بصوت عال وكأني في مسرح اسماعيل يس، وتوقف زكي رستم عن التمثيل واستدار ليواجهني وانفعل وصرخ في قائلًا:" إيه ده يابت، إيه ده يا مجرمة، إيه العيال اللي بتجيبوهم في السينما ياست آسيا دول؟".وتابعت صباح:" ووجدت زكي رستم يهجم علي مرة واحدة ويصرخ بعزم"بره.. أخرجي بره"، وخرجت جريًا وبسرعة وأنا أرتعد من الخوف، وجريت إلى بيتي ورحت أبكي ليومين كاملين، وقد أثر هذا الحادث في نفسي لدرجة أنني أصبحت أحترم كل الممثلين حتى ولو كانوا يمثلون أدوارًا تثير الضحك.