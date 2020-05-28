البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة ب فيروس كورونا إلى 25598 حالة.وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن البرازيل سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 20599 إصابة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 166647 شخصا.وأشارت "بلومبرج" إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.