الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 29طنطا الصغرى 19 والعظمى 28دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26مطروح الصغرى 17 والعظمى 23السلوم الصغرى 16 والعظمى 24سيوة الصغرى 17 والعظمى 29بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 25دمياط الصغرى 20 والعظمى 25الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 31الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 31السويس الصغرى 17 والعظمى 31العريش الصغرى 17 والعظمى 26رفح الصغرى 18 والعظمى 26رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 29نخل الصغرى 12 والعظمى 30نويبع الصغرى 22 والعظمى 33طابا الصغرى 17 والعظمى 29كاترين الصغرى 13 والعظمى 26الطور الصغرى 21 والعظمى 30شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32الفيوم الصغرى 18 والعظمى 32بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 33المنيا الصغرى 18 والعظمى 33أسيوط الصغرى 19 والعظمى 34سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35قنا الصغرى 21 والعظمى 38الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38أسوان الصغرى 25 والعظمى 39أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 40الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 36شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35ابو رماد الصغرى 24 والعظمى 33حلايب الصغرى 26 والعظمى 32رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32