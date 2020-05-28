لجنة متابعة كورونا بالوادى: 33 حالة إجمالى حالات الشفاء

أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، المشكلة برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان صادر منذ قليل، عن تسجيل حالتين كورونا جديدتين لإثنين من أبناء قرية الهنداو بمركز الداخلة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 53 إصابة بالفيروس من أبناء محافظة الوادي الجديد منذ بداية الأزمة.وأوضح البيان، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 33 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 8 حالات منذ بداية الأزمة.وأشار بيان اللجنة إلى أن، الحالات الإيجابية الجديدة التي تم تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها، لافتًا إلى إنتهاء مدة العزل المنزلي لـ٧٧٨ من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وإستمرار عزل ٢٠١ آخرين.وأكد البيان، بدء تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي.وشدد الزملّوط، على ضرورة إلتزام الوحدات المحلية بالمراكز الخمسة بمتابعة تطبيق قرارات إغلاق المحال التجارية والحدائق والمطاعم خلال أيام العيد تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء، ونهيب بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.