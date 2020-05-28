أمريكا تتخطى الـ100 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

تخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، حاجز الـ100 ألف حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل.وتوفي نحو 1400 أمريكي يوميا في المتوسط خلال شهر مايو، انخفاضا من 2000 وفاة يوميا في المتوسط، أثناء ذروة التفشي في أبريل، وقد تراجعت تلك الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 700.وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب الكورية، وحرب فيتنام، والقتال في العراق من عام 2003 إلى عام 2011، مجتمعة.