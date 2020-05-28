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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لليوم الخامس.. «ثقافة الطفل» يواصل الاحتفال بعيد الفطر

الخميس 28/مايو/2020 - 01:10 ص
المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل
نضال ممدوح
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يواصل المركز القومي لثقافة الطفل، لليوم الخامس على التوالي٬ بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال برنامج حافل للأطفال من خلال قناته على «يويتوب».

يتضمن البرنامج فقرات ترفيهية ما بين الأراجوز والمسرحية، واللقاء الثقافي من خلال الحكايات، حيث تذاع في الثالثة من عصر اليوم الخميس٬ أغنية "فتحي يا وردة" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل٬ فكرة الكاتبة فاطمة المعدول٬ إخراج الفنانة نسرين عز الدين.

يليها في الرابعة مساء٬ عرض فيلم الكارتون "طفلة تتحدي الكورونا" أداء صوتي للطفلة شهد جلال الدين جمال٬ رؤية وإعداد وتحريك الفنان جلال جمال الدين.

يشار إلي أن المركز القومى لثقفة الطفل تأسس عام 1980 بالقرار رقم 130 لسنه 1980، بإنشاء المركز القومى لثقافة الطفل، بوصفه جهازًا متخصصًا في مجال الطفولة، يوجه برامجه ونشطاته من أجل تعزيز الطفل المصري والارتقاء المستمر به، واكتشاف الموهبين والمبدعين من الأطفال في مختلف المجالات الإبداعية والفنية، وتعزيز دوره الإيجابىي في عملية بناء المجتمع وتنميته بشكل سليم.

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