«المركزى» يوضح حقيقة إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه

نفى مسئول في البنك المركزي المصري صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو القادم.وحذر المسئول، في بيان منذ قليل، من الانسياق وراء تلك الشائعات، وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للبنك المركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.