خروج 8 متعافين من مستشفى إسنا التخصصى (صور)

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، بإن اليوم الخميس شهد خروج 8 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.كما تقدم جميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروجهم من المستشفى، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بالمتعافين.