«ناشرون» تطرح النسخة العربية لكتاب «اختراق نظرية داروين»

صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"٬ النسخة العربية لكتاب "اختراق نظرية داروين"، من تأليف جَيمي مِتزل٬ ترجمة وتقديم الدكتور محمد جياد الأزرقي.ويتحدث الكتاب العلمي، بشكل متكرر، من أجل وضع أحسن السبل للمضي في هندسة الجينات البشرية.ويعتقد المؤلف أنه قدر الإنسانية لتحقيق أفضل المنافع والتخلص من الأمراض والعاهات الوراثية، وتحسين القدرات العقلية والجسمية وتعزيز المواهب.وفي مقدمته للكتاب يقول مترجمه: "المؤلف جَيمي مِتزل يطرح في مقدمة كتابه المكون من أحد عشر فصلا مجموعة أسئلة موضوعية: هل أنّني اعتقد أنّ المعرفة، التي جنيناها خلال 150 عاما الأخيرة في ميدان علم الوراثة، كافية لتغيير بلايين السنوات من تطورنا البايولوجي؟ هل يمكنني أن أراهن حقيقة أنّ التعديلات الوراثية ستساعد في جعل مستقبل أطفالي أفضل صحة وأعلى ذكاء واشدّ قوة وأكثر سعادة؟ وباعتباري طالبا في التاريخ، ألم أراهن على أنّ البشر المعززين وراثيا قد يستخدمون قدراتهم المتقدمة للسيطرة على كلّ من حولهم، كما فعلت القوى الاستعمارية بشكل دائم؟ وباعتباري طفلا للاجئ من أوروپا النازية، هل أنّي مستعد حقا أن أتقبل فكرة بأنّ في استطاعة الوالدين ويتحتم عليهما، أن يشرعا في اختيار أطفالهم وهندستهم للمستقبل، اعتمادا على نظريات وراثية ما زالت غير مكتملة؟".ويُبشّرنا المؤلف أنّه بإمكاننا من خلال استعمال هذه التكنولوجيا وأدواتها أن نمحو الأمراض الوراثية تماما في المستقبل القريب ونغيّر قدراتنا على المستوى المتوسط ونحسّنها، وربّما سنحضّر أنفسنا للعيش على أرض حرارتها أعلى من الدرجات المعتادة أو ننتقل للسكن في الفضاء أو على سطح كوكب آخر لفترة أطول. ومن خلال إجادة استعمال الطرق لتعديل جيناتنا الوراثية، ربّما سيُنظَر إلى هذا باعتباره أفضل اختراع في تاريخنا البشري، والمفتاح لسبر غور احتمالات اخرى لا يمكن تصوّرها، بواسطة سبل عديدة لخلق مستقبل جديد بكامله.