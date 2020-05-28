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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

الخميس 28/مايو/2020 - 12:35 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، بدور جامعة طنطا وتقديمها عدد وافر من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، والذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر، مؤكدًا أن ذروة جائحة فيروس كورونا في مصر بعد أسبوعين، وطالب بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقي بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال الجلسة العلمية الأولى "المستجدات عن الكورونا في مصر"، مطالبًا بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

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