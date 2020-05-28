رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابى كورونا من الأعضاء

الخميس 28/مايو/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة، منذ ٢٤ مارس بداية أزمة فيروس كورونا وحتى ساعة صدور هذا البيان.

وأكد النقيب، في بيان صدر مساء الأربعاء، أنه شخصيا وكل أعضاء المجلس، وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والتى تبذل مجهودا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.

وأعلن البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بلغت، منذ 24 مارس وحتى اليوم، 9 إصابات تم التعامل معها جميعا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:

أولًا: حالتا وفاة لزميلين انتقلا لرحمة الله تعالي.

ثانيًا: 4 حالات تعاف، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي، وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة، واحدة منهما بالقاهرة والثانية بإحدى محافظات الوجه البحري.

وأكد مجلس النقابة على استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ودعا المجلس جميع أعضاء النقابة للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

ممرضة بالفيوم بعد إصابتها: سنتغلب على الفيروس بقوة الإرادة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«إيجابية».. ظهور نتيجة تحليل كورونا لـ رجاء الجداوي

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

" إيه ده يا مجرمة".. سر طرد زكي رستم لصباح من الاستوديو

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

حكاية معركة بين محمد رشدي وبليغ حمدي تسببت في مولد عفاف راضي

النكسة كسرتني والسيسي منحنا الأمل.. حكايات فاتن حمامة مع رؤساء مصر

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

راضى سمير يتحدى إعاقته ويحقق طموحه

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إعلام الجامعة البريطانية تشارك في مبادرة لمكافحة الأخبار المزيفة

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

لليوم الخامس.. «ثقافة الطفل» يواصل الاحتفال بعيد الفطر

«ناشرون» تطرح النسخة العربية لكتاب «اختراق نظرية داروين»

هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين