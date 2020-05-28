الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد كورونا

تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن، هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا.وذكر بيان أنه، اتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية فهناك تخفيض لإعداد العاملين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالمبنى وأيضًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فلن يتم السماح اعتبارًا من السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيمًا لتلك الاجراءات حرصًا على العاملين جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.وأكد أنه، كما تواصل العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام بالأستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقًا لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.وتؤكد الوطنية للإعلام أن أية، حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فورًا طبقًا للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا للبرتوكولات وزارة الصحة.و تؤكد الوطنية للإعلام انه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فأنها لا تدخر اي جهد في توفير وتدعيم الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للاصابة وتتمني الوطنية للإعلام الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسلام وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.