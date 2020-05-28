رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:10 ص
الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام
دعاء عبد المقصود
طباعة
تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن، هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا.

وذكر بيان أنه، اتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية فهناك تخفيض لإعداد العاملين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالمبنى وأيضًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فلن يتم السماح اعتبارًا من السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيمًا لتلك الاجراءات حرصًا على العاملين جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.

وأكد أنه، كما تواصل العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام بالأستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقًا لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن أية، حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فورًا طبقًا للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا للبرتوكولات وزارة الصحة.

و تؤكد الوطنية للإعلام انه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فأنها لا تدخر اي جهد في توفير وتدعيم الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للاصابة وتتمني الوطنية للإعلام الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسلام وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«إيجابية».. ظهور نتيجة تحليل كورونا لـ رجاء الجداوي

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

" إيه ده يا مجرمة".. سر طرد زكي رستم لصباح من الاستوديو

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

حكاية معركة بين محمد رشدي وبليغ حمدي تسببت في مولد عفاف راضي

النكسة كسرتني والسيسي منحنا الأمل.. حكايات فاتن حمامة مع رؤساء مصر

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

راضى سمير يتحدى إعاقته ويحقق طموحه

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إعلام الجامعة البريطانية تشارك في مبادرة لمكافحة الأخبار المزيفة

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

لليوم الخامس.. «ثقافة الطفل» يواصل الاحتفال بعيد الفطر

«ناشرون» تطرح النسخة العربية لكتاب «اختراق نظرية داروين»

هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين