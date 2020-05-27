«الكنيسة»: لا يوجد قرار بفتح الكنائس حتى الآن

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه حتي الآن لم تصدر الكنيسة أي قرارات أو توصيات بشأن عودة فتح الكنائس في مصر.وأضاف حليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نراقب الوضع عن كثب، وما تصدره وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المصرية لنتخذ القرار المناسب في عودة الصلاة بالكنائس".وتابع: "ندرس أيضًا الإجراءات الوقائية اللازمة لعودة الصلاة، حتى نضمن سلامة المصلين والمصريين جميعا".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الخميس، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته بحسب الإيمان المسيحي.