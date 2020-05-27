الأنبا بفنوتيوس يترأس قداس الصعود بكاتدرائية مخلص العالم غدًا

يترأس الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، صباح غد الخميس، صلوات القداس الإلهي لعيد الصعود الإلهي، وذلك بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية.يواصل نيافته أسبوعيا، المشاركة في صلوات القداسات الإلهية دون حضور، مقتصرة على كاهن وشماسين، وتبث الصلوات عبر البث المباشر لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات، وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته بحسب الإيمان المسيحي.