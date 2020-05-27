الأطقم الطبية توجه رسالة طمأنة للمواطنين (فيديو)

ـ مستجدات أزمة كورونا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ينقل رسالة للمواطنين من أطباء وممرضي مصر، مؤكدين أنهم لن يتأخروا عن تأدية واجبهم.وقال مجموعة من الممرضين، خلال الفيديو: "إحنا التمريض المصري وعمرنا ما نتأخر عن تأدية واجبنا".وأضافت "طبيبة": "أنا طبيب مصري وعمري ما أتأخر عن واجبي"، وتابع ممرض: "أنا تمريض مصري وعمري ما اتأخرت ولا هتأخر عن تأدية واجبي".أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 19666 حالة، من ضمنها 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.