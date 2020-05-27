يسرا لـ«الدستور»: الدراما الحلوة قلّت.. وهذا سر اختيار أعمالي

حققت الفنانة الكبيرة يسرا نجاحا جماهيريا كبيرا خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في السباق بمسلسل "خيانة عهد"، والذي تعاونت فيه مع المنتج جمال العدل والمخرج سامح عبدالعزيز، وبعد انتهاء الموسم وتصدر يسرا السباق مع عدد من الأعمال الأخرى، تكشف لـ"الدستور" عن سر اختيارها لأدوارها وأعمالها الفنية هذه الفترة.وقالت يسرا لـ"الدستور": "بحاول طول الوقت أجدد من الأعمال اللي بقدمها، وبحاول أنافس نفسي طول الوقت، وفيه حاجة مهمة، إن الموضوعات الحلوة بقت قليلة عشان نشتغل وكمان نطلع ناس كويسة معانا".وأضافت، أنها لا تبحث عن نفسها فقط في أعمالها، وإنما شرط أن توجد أدوار مميزة يتواجد فيها نجوم كبار معها، مؤكدة أن جميع من تعاملت معهم في المسلسل الأخير يستحقون النجاح الكبير الذي حصلوا عليه.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وعبير صبري وجومانا مراد وحلا شيحة وهنادي مهنا وخالد أنور وسلوى عثمان وبيومي فؤاد وخالد سرحان، ومن تأليف حمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.