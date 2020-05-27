تحويل صاحب فرح مخالف بالطالبية للنيابة ومصادرة أثاث العروس

علق اللواء علاء بدران، سكرتير محافظ الجيزة، على انتشار صور ومشاهد لملاهي ببولاق والوراق وأطفيح وأوسيم، بالإضافة لفرح شعبي في منطقة الطالبية، خلال أيام العيد، مؤكدًا أنه رغم كل التحذيرات لكن لا يوجد وعي كاف، وهناك بعض المخالفات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه تم التحفظ على الملاهي، وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة، مشيرًا إلى أن الفرح كان في منطقة الطالبية ثاني أيام العيد، وعقب: "كان فرح تنجيد أثاث عروسة وتمت مصادرة الفرح وتحويل صاحبه للنيابة وأصبحت قضية وعقوبة".