محافظ الغربية يحذر من إلقاء المخلفات في الترع والمصارف

شدد اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف وجسورها.كما شدد المحافظ، على معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 20 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".وأكد تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين، تنفيذا لقرار مجلس المحافظين رقم 8 لسنة 2019.