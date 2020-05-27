الرئيس اليمني: لا خلاص لشعبنا إلا ببناء الدولة الاتحادية العادلة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أنه لا خلاص للشعب اليمني إلا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الرئيس هادي أشاد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم الأربعاء، برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالبطولات التي يسطرها الجيش اليمني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة للوطن.من جانبه، أكد رئيس الأركان، أن التضحيات والدماء تبذل من أجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بميليشيا الحوثي، والدفاع عن الثورة والجمهورية.