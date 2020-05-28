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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل اللحظات الأخيرة للدكتور سمير الغندور آخر ضحايا كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 03:32 ص
الدكتور سمير الغندور
الدكتور سمير الغندور
دعاء راجح
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يأبى اليوم أن يمر دون أن تغيب شمس أحد أبطال الصفوف الأولى فى معركة فيروس كورونا، وهو الدكتور سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والذي توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس، وبهذا يصل إجمالي عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة لـ21 طبيبًا.

وإثر وفاته نعت نقابة أطباء مصر الدكتور سمير الغندور، سائلة الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويجعله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

زوجة نجل الغندور: اكتشفنا إصابته بعد 3 أسابيع

وبصوت يخيم عليه الحزن، تتحدث ريما الريان، زوجة نجل الدكتور سمير الغندور، مبينة أنه اكتشف إصابته بالفيروس منذ 3 أسابيع، ولكنه لم تظهر عليه أعراض المرض على الإطلاق.

وقالت "ريما"، في تصريحات لـ"الدستور": "كان طبيعيًا جدا، بس كان عنده وجع في الحلق، وكنا بنقول إنه تعب من القراءة، لأنه كان يواصل تلاوة القرآن باستمرار".

وتابعت أنه بعد أيام من شعور الدكتور سمير بألم في الحلق ظهرت عليه بشكل مفاجئ أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وحينها تم نقله للمستشفى، مبينة أنها وزوجها نجل الطبيب أجروا تحليلًا للاطمئنان على أنفسهم ولكن التحاليل أثبتت سلبيتها.

زوجة نجل الدكتور سمير الغندور: رسالته الأخيرة كانت لحفيدته جود

وقع خبر وفاة الدكتور سمير الغندور على قلوب أسرته كالصاعقة، التي هبت عليهم برياح الحزن، كما وصفتها ريما زوجة نجله قائلة: "كلنا في حالة صدمة بوفاة حمايا الدكتور سمير وكان بالنسبة ليا أكثر من أبويا، وآخر رسالة له كان بيطمن على الأسرة وعلى حفيدته جود".

وأوضحت زوجة نجل الدكتور سمير الغندور، أنه سيتم دفنه الخميس في مقابر المستقبل التابعة لأسرته في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 11 صباحا.

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