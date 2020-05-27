غلق 5 محال تجارية اخترقوا حظر التجوال في كفر شكر

ن كفتة، وذلك فى قرى كفر رجب تصفا وكفر تصفا والمدينة، مشيرا إلى أن قرارات الغلق والتشميع جاءت حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا من عدوى فيروس كورونا اللعين.

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، برئاسة مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس مجلس المدينة بغلق 5 محال، وهم محلات كشرى وقهوة ومطعم كفتة اخترقوا حظر التجوال، وذلك بقرى كفر رجب وتصفا وكفر تصفا والمدينة، تنفيذا لتوجيهات معالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.يهدف مجلس مدينة كفر شكر فى المحافظة على الأهالى من عدوى فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة المواطنين، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد مصيلحى جمال هدايا القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريح خاص للدستور، أنه تم غلق 5 محلات، منها محل كشرى وقهوتان ومطعما