ليبيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة، وتسجيل حالة وفاة بفيروس كرونا المستجد (كوفيد- 19) بعد فحص مختبري لنحو 115 عينة.وقال المركز، في بيان استثنائي حمل رقم 81، إنه تسلم 69 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و33 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و13 عينة من مستشفى طرابلس الجامعي.وأضاف أن نتائج الفحص المختبري أكدت سلبية 95 عينة، و20 عينة موجبة.وأوضح أن توزيع العينات الموجبة كالتالي: 2 عينة موجبة جديدة، وعينة واحدة عينة موجبة لعائد من السفر، و17 عينة موجبة لمخالطين.كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفاة حالة، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا إلى 4 وفيات.