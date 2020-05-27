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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:32 م
خالد فودة
خالد فودة
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وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 2020، وتسليم الختاميات يوم 10 يونيو قبل نهاية العام المالي.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي والمجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبعض المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ونادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ومديري الإدارات المالية والتخطيط العام، والمعنيين، ورئيس مدينة شرم الشيخ.

وناقش المحافظ، موقف الاستعدادات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد (التطهير والتوعية وضبط الأسواق والالتزام بارتداء الكمامات)، موجهًا بالالتزام التام بتنفيذ ما جاء بالكتب الصادرة عن مجلس الوزراء وما بها من إرشادات توجيهات خاصة بذلك.

وفي المجال الزراعي، ناقش محافظ جنوب سيناء، مشروع الـ50 فدانا بمدينة طور سيناء، وموقف الـ50 فدانا بالمزرعة الخشبية بنويبع، وموقف مزارع البياض التي يتم استغلالها بمعرفة مديرية الزراعة، وموقف حصاد القمح ومتابعة التوريد.

وفي مجال مياه الشرب، ناقش المحافظ تعديل خط المياه بطريق الجبيل للبيوت البدوية بطور سيناء، وموقف الرافع وخط السحب لمحطة الصرف الصحي بطور سيناء، وموقف توصيل المياه لجامعة الملك سلمان بطور سيناء، وتنفيذ خزانين علويين بقريتي الجبيل والوادي بطور سيناء، وتجهيز نقاط صرف الأمطار بشرم الشيخ، وشبكة مياه الري لري الزراعات بشرم الشيخ، وموقف تشغيل محطة مياه نبق بشرم الشيخ.

كما ناقش المحافظ، موقف إعادة صيانة خط المياه الذي تأثر بالسيول بمدينة أبوزنيمة، وموقف خزانات التغذية بمدن خليج السويس ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وموقف توصيل الصرف الصحي بمنطقة الديوانة وعرب حمدان بمدينة نويبع، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسة المجلس التنفيذي يوم 10 يونيو بديوان عام المحافظة بمدينة الطور.

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