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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق خط غاز بالزيتون

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:26 م
حريق خط غاز بالزيتون
حريق خط غاز بالزيتون
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزيتون الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في خط غاز فرعي بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل بمنطقة الزيتون حيث اصطدم بها لودر الحفر، ونتج عن ذلك وقوع الحريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد مصدر أمني أنه أثناء قيام عمال بحفر كوبري اصطدم اللودر بماسورة الغاز، ونتج عنه الحادث.

وكشفت إدارة الحماية المدنية، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

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