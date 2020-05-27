سوء الطقس يرجئ انطلاق «سبايس إكس» نحو الفضاء

تبدأ حقبة فضائية جديدة الأربعاء، مع إطلاق "سبايس إكس" اثنين من رواد وكالة "ناسا" إلى الفضاء، وهي قدرة تمتعت بها حفنة من الدول على مدى ستة عقود وحرمت منها الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات.غير أن مركز كينيدي الفضائي الموجود عند سواحل فلوريدا شهد صباح الأربعاء، أمطارا وعواصف رعدية قد ترجئ الإطلاق إلى السبت.كما أن المركز الوطني للأعاصير أعلن تشكل عاصفة استوائية قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية شمالا ما قد يشكل خطرا على رواد الفضاء في حالة الهبوط الطارئ في المحيط الأطلسي بعد الإقلاع.ووصلت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المقرر أن يحضر عملية الإقلاع، إلى الموقع بعدما حلّقت فوق منصة الإطلاق.وبحسب الجدول الزمني المحدد أساسا في حال كانت الأحوال الجوية مؤاتية، ينطلق صاروخ شركة "سبايس إكس" عند الساعة 4،33 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20،33 بتوقيت غرينيتش) مع مركبة "كرو دراغون" الجديدة في مقدّمه من منصة الإطلاق "إيه 39" في مركز كينيدي للفضاء، وهي المنصة نفسها التي أطلق منها نيل أرمسترونغ وأفراد طاقم "أبولو" في رحلتهم التاريخية إلى القمر.ولم تؤجل هذه الرحلة رغم تدابير الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد 19، وكان رائدا الفضاء في الحجر الصحي خلال الأسبوعين الماضيين.وبحلول العام 2012، أصبحت أول شركة خاصة ترسل مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية وترسو فيها، وقد أصبحت تقوم بإعادة إمداد المحطة بالمؤن والمعدات بانتظام منذ ذلك الحين. بعد ذلك بعامين، طلبت "ناسا" منها القيام بالخطوة التالية: نقل روادها إلى المحطة، من خلال تكييف مركبة الشحن "دراغون".وإذا أنجزت مهمتها بنجاح، فهذا يعني أن الأميركيين لن يعتمدوا بعد الآن على الروس للسفر إلى الفضاء. فمنذ العام 2011، كانت صواريخ "سويوز" الروسية المركبات الفضائية الوحيدة المتاحة لهذه المهمات.