رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والأمم المتحدة يبحثان تداعيات كورونا والأوضاع السياسية بالمنطقة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:21 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجائحة، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من الأمين العام للأمم المتحدة الذي هنأه فيه بمناسبة تسلمه مهامه، وأعرب عن أمنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال التشكيل الوزاري، بالإضافة إلى تقديم التهنئة للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأكد جوتيريش، استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، المضي بتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون، داعيا الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الانتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد.

كما دعا الكاظمي، إلى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي.

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي ترحب بتواجد مريض آخر في غرفتها

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

مستشار وزيرة الصحة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية معركة بين محمد رشدي وبليغ حمدي تسببت في مولد عفاف راضي

النكسة كسرتني والسيسي منحنا الأمل.. حكايات فاتن حمامة مع رؤساء مصر

عوضها أحفادها عن الحرمان من أبنائها.. أسرار من بيت فاتن حمامة

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إعلام الجامعة البريطانية تشارك في مبادرة لمكافحة الأخبار المزيفة

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين

«الشارقة للفنون» تقدم للجمهور سلسلة من عروض الأفلام على الإنترنت

31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر