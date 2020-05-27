شفاء معاونة وزيرة الصحة من كورونا.. تغادر العزل خلال ساعات

أثبتت التحاليل سلبية إصابة الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي، مدير المكتب الفني للوزير الصحة، بفيروس كوورنا المستجد، والمحجوزة في مستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، المخصص لعلاج مصابي الفيروس، في ثاني تحليل سلبي لها على التوالي، لتتأكد من تعافيها تمامًا، ومن المقرر أن تغادر المستشفى خلال ساعات.وتمكث الدكتورة نيفين النحاس، معاونة وزيرة الصحة، في الدور الثاني بمستشفى عزل أبوخليفة (المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد)، منذ 19 يومًا، بعدما شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزليًا، وأجرت تحليلا وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا، ونقلت لمستشفى أبوخليفة الذي تعد أفضل مستشفيات العزل في مصر، يوم 9 مايو لتلقي العلاج اللازم.يذكر أن "الدستور" انفردت بخبر إصابة معاونة وزير الصحة وتفاصيل حالتها الصحية، بالإضافة لسلبية أول تحليل لها، أمس.