حاكم نيويورك يتهم الكونجرس بالتضييق على الولايات الأكثر تضررًا بكورونا

دعا حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو الكونجرس، للكف عما وصفه بـ"التضييق" على الولايات الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، والموافقة على تخصيص مزيد من الأرصدة الفدرالية لها.وأشار كوومو في أعقاب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تمويل الولايات والسلطات المحلية فيها أمر حيوي بالنسبة إلى تعافي البلاد من فيروس كورونا.وقال: "الولايات التي تحملت أعباء وباء كوفيد-19 تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد... كيف يمكنكم أن تقولوا لثلث البلاد إن عليه أن يذهب إلى الجحيم؟".وكانت الولايات قد دعت الحكومة الفدرالية إلى تقديم مزيد من الدعم لها، وصادق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 15 مايو الجاري على حزمة مساعدات جديدة بقيمة تريليون دولار، لكن الرئيس ترامب والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ رفضوا إقرار التشريع.وبلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في نيويورك أكثر من 29 ألف حالة، وتعتبر الولاية أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة.