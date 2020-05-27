«رجال الأعمال»: القطاع الخاص شريك رئيسي للدولة في الحفاظ على العمالة

أشاد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها اتخذت خطوات استباقية لها تأثير إيجابي بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.وأكد عيسي خلال تصريحات له، أن جمعية رجال الأعمال تعمل على متابعة الموقف الحالي للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تقديم كافة الحلول والتوصيات للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية في ظل وباء كورونا.وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا للحكومة لاستكمال مسيرة النجاح والحفاظ على العمالة من أجل العبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان.