خبير سياحي: وعي المواطن ضروري لمواجهة حرب الشائعات

قال أيمن علي، الخبير السياحي، إن السياحة والبورصة من أكثر المجالات تأثرًا بالشائعات والأكاذيب، مؤكدًا أن وعي المواطن ضروري لمواجهة حرب الشائعات، لا سيما أن البعض لديهم وعي "مهزوز" بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف "على"، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الأربعاء أن معظم أخبار "السوشيال ميديا" تتم فبركتها، منتقدًا تصريح منظمة الصحة العالمية بأن السياحة سوف تستعيد عافيتها عام 2023 خاصة أن هذا الأمر سيضر بالقطاع السياحي أكثر.وأشار إلى أن جميع الدول تحاول التعايش مع المرض بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن هناك اتفاقيات بعودة خطوط الطيران أول يوليو المقبل بشرط تطبيق اشتراطات محددة.واستطرد الخبير السياحي: "لدينا في مصر نوع جديد من السياحة؛ وهو سياحة الحجر الصحي في الفنادق".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنها 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.