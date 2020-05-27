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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة حديد كوبرى تحت الإنشاء بالمطرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:01 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة حديد وأقفال من موقع كوبرى تحت الإنشاء وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته 5 أسياخ حديد، 4 أقفال سقالة حديد، 2 قفل فورمة حديد).

وبمواجهته اعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 313 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.

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