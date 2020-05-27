حريق بماسورة غاز في حلمية الزيتون.. و5 سيارات للإطفاء
الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:57 م
هدير مصطفيطباعة
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ماسورة الغاز بمنطقة حلمية الزيتون، وحاصر رجال الإطفاء النيران من جميع الاتجاهات واقتربوا من إخماده.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز في حلمية الزيتون في أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبري، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق لمحاولة محاصرته والسيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز في حلمية الزيتون في أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبري، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق لمحاولة محاصرته والسيطرة عليه.