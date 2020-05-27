حريق بماسورة غاز في حلمية الزيتون.. و5 سيارات للإطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ماسورة الغاز بمنطقة حلمية الزيتون، وحاصر رجال الإطفاء النيران من جميع الاتجاهات واقتربوا من إخماده.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز في حلمية الزيتون في أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبري، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق لمحاولة محاصرته والسيطرة عليه.