هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

أعلنت الكاتبة هالة البشبيشي، منذ قليل، تصفية مكتبة الهالة بالمعادي، موضحة أن الوضع لا يحتمل شرح أسباب واضحة للجميع.وكتبت البشبيشي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يؤسفني ذلك المنشور وما تمنيت أبدًا أن تخطه يداي ويعلم الله.. تمت تصفية مكتبة الهالة بالمعادي ولن نستطيع استقبالكم بها بعد اليوم.وتابعت قائلة: أتمنى من الله أن تزول تلك الغمة ونلقاكم قريبا بكل الحب كما عودناكم واعتدنا منكم في بقعة نور تضيء مكانًا جديدًا، مضيفة: الوضع لا يحتمل شرح أسباب واضحة للجميع، فلا تحملوني عبئا أكبر مما أمر به.. فقط تمنوا الخير وادعوا به لي وللبلد كلها.