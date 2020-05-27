ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المغرب لـ7601

أعلن المغرب، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، نصفها سجل بمدينة الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7601 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات في 202 دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 4978 بعد تعافي 97 شخصا آخرين، مشيرة إلى استبعاد 163 ألفا و112 حالة بعد الكشف المخبري.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.