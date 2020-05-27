إصابة 7 إثر اشتعال النيران في معرض سيراميك بكفر الشيخ

نشب حريق مروع، اليوم الأربعاء، بأحد معارض السيراميك والأدوات الصحية الشهيرة، بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وامتدت النيران إلى منزلين متجاورين للمعرض، ما أدى إلى تجمهر عدد كبير من المواطنين.تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق مروع بشارع الكنيسة بمدينة الحامول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي موقع البلاغ، في محاولة للسيطرة عليه، بالإضافة إلى دفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف لتأمين موقع الحريق.وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بالاختناق، بشكل مبدئي جري إسعافهم عن طريق سيارات الإسعاف المتمركزة بالقرب من الحريق، ولم يتم رصد أى إصابات بحروق أو وفيات حتى الآن.