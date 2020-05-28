أيتن عامر تكشف مصيراستئناف تصوير مسلسل «ملاك»

كشفت الفنانة أيتن عامر، مصير استئناف تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "ملاك" الذي تخوض بطولته برفقة الفنان كريم فهمي.وقالت "عامر"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مسلسل ملاك توقف تصويره قبل حلول شهر رمضان لظروف خاصة، مشيرة إلى أنهم قاموا بتصوير ما يقرب من 10 أيام بقيادة المخرج إبراهيم فخر.وأضافت أنه من المقرر أن يستأنف التصوير خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها متحمسة لهذة التجربة بشكل كبير، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.وفى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة حلقات المسلسل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبد المغني، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي.